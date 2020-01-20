Haberler » Spor » Everton, Emre Can'ı transfer etmek istiyor - Spor

Everton, Emre Can'ı transfer etmek istiyor

Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Juventus'ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ı kadrosunda görmek istiyor.

20.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:15

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden 'da Teknik Direktör Carlo Ancelotti, orta sahasını güçlendirmek istiyor. Premier Lig ekibinde bu bağlamda öne çıkan isim ise 'ta forma giyen Emre Can. 2018-2019 sezonunda Juve formasıyla çıktığı 37 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen, bu sezon ise yeteri kadar şans bulamayan 26 yaşındaki oyuncu da bu transfere sıcak bakıyor.

EVERTON, 30 MİLYON EURO VERMEYE HAZIR

Andre Gomes'in sakatlığı sonrası ilk alternatif olarak 26 yaşındaki futbolcuyu belirleyen Everton, bu transfer için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Inter, Manchester United ve Tottenham gibi takımların da hedefindeki Emre'den iyi bir bonservis bedeli almak isteyen İtalyan temsilcisi de gelecek tekliflere açık. İngiliz medyasına göre Emre Can için mutlaka bir girişimde bulunacak olan Everton, aynı zamanda da kadro yapılandırmasına giderek bazı futbolcularıyla yollarını ayıracak.

Everton, Emre Can'ı transfer etmek istiyor

Carlo Ancelotti, Juventus, Emre Can, Everton, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (3)
VOLKAN:30 milyon mu hahaha gözden çıkarırlarda cepten çıkarmazlar
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
ALİ YİLMAZ:Adam ayni sen gibi türk Almanyada dogmasi sucmu
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
TÜRKOĞLU:Al tepe tepe kullan mayası bozuk şeyi. Alman milli oyuncusuymuş, noldu, bitti. . .
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

20:30  Real Madrid, Brezilyalı genç orta saha oyuncusu Reinier'i transfer etti
20:28  Cristiano Ronaldo, yanlışlıkla Dybala'yı dudağından öptü
20:25  İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti
20:16  TFF'den 31 yıl önce kazada hayatını kaybeden Samsunsporlular için anma pankartı
20:15  MKE Ankaragücü'nde olağanüstü kongre kararı
20.01.2020 20:35:01