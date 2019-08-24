Everybody's Talking About Jamie Filmi

Jonathan Butterell'in yönetmenliği ve Dan Gillespie Sells ve Tom MacRae'nin senaryosuyla çekilen müzikal drama film
inin başrollerini Charlotte Salt, Sharon Horgan, Ralph Ineson, Richard E. Grant ve Sarah Lancashire paylaşıyor. Yönetmen:
Jonathan ButterellSenaryo:
Dan Gillespie Sells, Tom MacRaeOyuncular:
Charlotte Salt, Sharon Horgan , Ralph Ineson, Richard E. Grant, Sarah Lancashire, Adeel Akhtar, Layton Williams, John McCrea, Samuel Bottomley , Shobna Gulati, Max Harwood, Steven Eljay, Ramzan Miah, Daniel Wallace, Rachel Izen, Lauren Patel, Shameem Ahmad, Noah Leggott, Dannie Pye, Evo Payne, Alex Anstey, Courtney Bowman, David Vickers, Alan Connor, Hayley Victoria Leeson, Tim WildmanFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Everybody's Talking About JamieYapımcı Firma:
20th Century FoxYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABD, İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
23.10.2020Everybody's Talking About Jamie Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.