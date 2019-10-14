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Evgeny Grinko, 17 Ekim'de İstanbul'da

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, 17 Ekim'de yeniden İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.

14.10.2019 13:40Evgeny Grinko, 17 Ekim'de İstanbul'da
Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, 17 Ekim'de yeniden İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.
Sanatçı, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde 17 Ekim'de konser verecek.
Grinko'ya sahnede çello, akordeon, keman ve viola enstrümanlarıyla 5 müzisyen eşlik edecek.
Kendi kültüründen izleri bestelerine taşıyan Evgeny Grinko, konserlerinde piyano haricinde gitarda ve davulda da hünerlerini gösteriyor.
Moskova'nın yakınında Zhukovsky adlı küçük bir kasabada yaşayan, fakat kısa sürede adını tüm dünyaya duyuran başarılı piyanist, müziğinde yeni şeyler denemekten vazgeçmemesiyle dikkati çekiyor.

Harbiye, Güncel

Kaynak: AA

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