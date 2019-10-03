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Evgeny Grinko Başkent'te konser verecek

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Türkiye turnesi kapsamında Ankara'da konser verecek.

03.10.2019 13:23Evgeny Grinko Başkent'te konser verecek
Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Türkiye turnesi kapsamında Ankara'da konser verecek.
Temmuz ayından bu yana Türkiye'nin birçok ilinde hayranlarıyla buluşan ünlü müzisyen Grinko, başkentli hayranlarıyla ise 8 Ekim'de Bilkent Odeon'da bir araya gelecek.
Ağustos ayında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser veren genç piyaniste müzikseverler yoğun ilgi göstermişti.
Müzik dünyasında "Valse" adlı şarkısı ile büyük bir çıkış yakalayan, daha önce de Türkiye'de konser veren sanatçı, müzikal çalışmalarını yaklaşık 17 yıldır sürdürüyor.
Kendi kültüründen izleri bestelerine taşıyan Evgeny Grinko, Moskova'nın yakınında Zhukovsky adlı küçük bir kasabadan çıkarak, kısa sürede adını müzik dünyasında duyurmayı başardı.
Genç piyanist konserlerinde, geniş bir keman topluluğu ve akordeoncu 5 müzisyen ile sahne alıyor.

Türkiye, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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