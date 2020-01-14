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Evi için aldığı demir çatı makası çalındı, şüpheliyi JASAT yakaladı

Elazığ'da bir kişinin evinin çatısı için aldığı 600 kilogramlık demir çatı makasını çalan şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

14.01.2020 09:08 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:13Evi için aldığı demir çatı makası çalındı, şüpheliyi JASAT yakaladı
'da bir kişinin evinin çatısı için aldığı 600 kilogramlık demir çatı makasını çalan şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Hırsızlık olayı, merkeze bağlı Meşeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye öre, D.A'nın köyde evinin çatısını yapmak için aldığı 600 kilogram ağırlığındaki demir çatı makası kimliği belirsiz şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlığı fark eden mal sahibi durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Bunun üzerine JASAT, olayın aydınlatılması için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada timler, şüphelinin M.K. olduğunu belirledi. Şüpheli çaldığı malzeme ile birlikte yakalandı.

Bulunan çatı makası sahibine teslim edilirken, şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - ELAZIĞ

Jandarma Suç Araştırma Timi, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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