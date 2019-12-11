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Evi kundaklanan kadın, iki çocuğuyla yardım bekliyor

ANTALYA'da, 2 çocuğuyla yaşadığı evi çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Şerife Yaka (33),"İtfaiyenin tuttuğu raporda evin kundaklandığı yazıyor.

11.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:19Evi kundaklanan kadın, iki çocuğuyla yardım bekliyor

ANTALYA'da, 2 çocuğuyla yaşadığı evi çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Şerife Yaka (33),"İtfaiyenin tuttuğu raporda evin kundaklandığı yazıyor. Daha önce de üç kez yangın olayı yaşanmıştı.Zor durumdayım" dedi.

Yangın, 8 Pazar günü sabahı, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2208 Sokak üzerindeki apartmanın zemin katında yaşandı. Temizlik işçisi Şerife Yaka'nın evde olmadığı sırada yatak odasında başlayan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Çevre sakinlerinin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yaparken, Şerife Yaka'nın komşuları, polise, evin arka balkonundan bir kadının koşarak uzaklaştığını ardından da yangının başladığını anlattı.

Yapılan tüm araştırmalar sonunda itfaiye tarafından hazırlanan raporda, 'yangının yatak üzerinde unutulan, düşürülen ya da atılan muhtelif bir ateş kaynağından kaynaklandığını' bildirdi.

AİLESİNİN YANINA YERLEŞTİ

Yangının ardından Şerife Yaka, çocukları Hatice (12) ve Mevlüt Efe'yi (8) de alarak, annesinin yanına yerleşti. Yanan evden kurtarılan eşyaları ise bahçeye çıkarmak zorunda kalan Yaka, daha önce de 3 kez evin kapısı önündeki ayakkabılar ile bebek arabasının yandığını söyledi. Yangınları birilerinin bilinçli olarak çıkardığını iddia eden Yaka, "Daha önce de üç kez yangın yaşandı. Evin önündeki ayakkabılar ve bebek arabası yanmıştı. Kimin yaptığını bilmiyorum. Maddi durumum kötü. Bu evdeki eşyaları zor şartlarda toparlayabilmiştim. İtfaiye tuttuğu raporda kundaklama olduğunu söylüyor. Zor durumdayım" dedi.

Eşinden ayrı yaşayan Şerife Yaka, kış günü 2 çocuğuyla ortada kaldığını ifade ederek, kendisine uzanacak yardım eli beklediğini kaydetti.



İtfaiye, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

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