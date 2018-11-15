15 Kasım 2018, 17:33
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Evi Tadilatta Olduğu İçin Hastanede Kalan Başhekim Hakkında Soruşturma Açıldı

Zonguldak'ta satın aldığı ev tadilatta olduğu için çalıştığı hastanede kalan başhekim hakkında soruşturma başlatıldı. Olayı araştırması için de iki müfettiş görevlendirildi.

Zonguldak'ta satın aldığı evde tadilat yapıldığı için görev yaptığı Devrek Devlet Hastanesi'nde kaldığı iddia edilen başhekim hakkında soruşturma başlatıldı.

BAŞHEKİM, İKİ ÇOCUĞUNU VE EŞİNİ HASTANENİN ÖZEL ODASINA ALDI

İddialara göre olay Devrek ilçesinde faaliyet gösteren Devrek Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Başhekim Dr. Feyzullah Hasanoğlu bir süre önce ilçeden bir ev satın aldı. Ancak evde tadilat yapıldığı gerekçesiyle önce bir otelde kalmaya başlayan başhekimin, iki çocuğu ve eşinin daha sonra hastanenin özel odasında kaldığı iddia edildi.

OLAYI ARAŞTIRMASI İÇİN 2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İddialar üzerine Sağlık Müdürlüğü yetkililerince soruşturma başlatıldı. Olayı araştırması için de iki müfettiş görevlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce başhekim hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Sağlık Bakanlığı'nın da konuyu takip ettiği ve görevlendirilen müfettişlerin hastanede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Devrek,Zonguldak
15 Kasım 2018 Perşembe 17:33



YORUMLAR (7)
SEYFİ: acaba kimsesiz biri evi olmiyan disarda kalan bir kisi gidip desedyin bir gece beni burda yatirdin hasatanede bashekim ne cevap verirdi o insana
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CENGİZHAN: BU ÜLKEDE NE ZAMAN HERKES HAK ETTİĞİ MEVKİ MAKAMDA OLACAK .BEŞ ASIR SONRA OLABİLİRMİ Kİ UMUDU OLAN VARMI ?
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HASAN SAKALLI: Bır muteahhıt fırmayı projeye aykırılıgı için ıkı yıldır bımer cımer çevre şehircılık basvuruyorum .gelen gıden yok.yaptıgı dogru degıl kendı cocugunun saglıgıda bozulabılır.ama çevre sartlarını ve konunun muhatabını dınlemek gerekır dıye dusunuyorum.saygılar
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İBRAHİMSEVER: gecesi 300 lira 4 yıldızlı otelde ailesi ile kalabilir bu tip küçük hesaplar yapmaya değmez o sorumluğu üzerine alması gereken kişiler bu hesabı rahatlıkla yapmalı. Bunlar tenzi edilecek gözardı edilecek şeyler değil.
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