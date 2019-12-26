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Evi uyuşturucu imalathanesine çeviren şahısa operasyon

Ataşehir'de uyuşturucu satışı yaptığı öğrenilen şahıs, Ümraniye'deki evine yapılan operasyonla yakalandı.

26.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:59 Evi uyuşturucu imalathanesine çeviren şahısa operasyon
'de uyuşturucu satışı yaptığı öğrenilen şahıs, 'deki evine yapılan operasyonla yakalandı. Şahsın evini adeta uyuşturucu imalathanesine çevirdiği görüldü. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ataşehir'de bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini edinen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şahsın Ümraniye Site Mahallesinde bulunan ikametinde uyuşturucu madde imal ettiği bilgisine ulaştı. Adının D.M.D.(50) olduğu öğrenilen şahıs, 16 Aralık tarihinde polisin eve yaptığı operasyonda yakalandı. Şahsın evi adeta uyuşturucu imalathanesine çevirdiği görüldü.

Eve yapılan operasyonda, 2 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 2 adet şarjör, 2 adet yedek şarjör ve 46 adet fişek, 1 adet toplu suikast tabancası ve bu silaha ait 4 adet fişek, 7 kök 7,5 gr. ağırlığında Hint keneviri, 1 adet ot öğütücüsü, 3 adet cam kutu içerisinde toplam ağırlığı 43,2 gram gelen Hint keneviri tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet şeffaf poşet içinde 21 gram gelen marihuana, uyuşturucu yetiştirmeye yarayan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ayrıca yakalanan şahsın uyuşturucu kullanmak, tehdit, hakaret, kasten yaralama suçlarından sabıka kaydı olduğu tespit edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Ümraniye, Ataşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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