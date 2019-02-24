Evi Yanan Aileler Yardım Bekliyor

Bitlis
'in Ahlat
ilçesinde evleri yanan 3 aile yetkililerden yardım bekliyor.
Alakır köyünde yaşayan Doğan ailelerinin bir hafta önce çıkan yangında evleri kullanılamaz duruma geldi.
Konuyla ilgili açıklama yapan baba Ferik Doğan, yangından sonra evlerinin kullanılamaz duruma geldiğini ve oldukça mağdur olduklarını söyledi.
Doğan, kendisine ve çocuklarına ait yan yana bulunan 3 evin kullanılmaz hale geldiğini ifade ederek, "Şimdi çok perişanız. Şu anda komşularımızın evlerinde oturuyoruz. Yangının çıkmasıyla birlikte Ovakışla
Jandarma Karakolu'ndan yetkililer hemen buraya geldi. Ahlat ve Ovakışla'dan itfaiyeler geldi. Yangının söndürülmesiyle birlikte dumandan zehirlenen çocuklarımız hastaneye götürülerek tedavi edildi. Sağ olsunlar herkes çok yardımcı oldu. Çok şükür kimseye bir şey olmadı ama evlerimiz kullanılamaz hale geldi." dedi.
Ovakışla, Bitlis, Ahlat, Güncel
Kaynak: AA