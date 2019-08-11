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Evi yanan ailenin yardımına Türk Kızılay'ı koştu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde geçtiğimiz hafta zihinsel engelli kızları tarafından evleri yakılan Ekici ailesine Türk Kızılay'ı sahip çıktı.

11.08.2019 10:18 Evi yanan ailenin yardımına Türk Kızılay'ı koştu
Gaziantep'in Nizip ilçesinde geçtiğimiz hafta zihinsel engelli kızları tarafından evleri yakılan Ekici ailesine Türk Kızılay'ı sahip çıktı. Kızılay ekipleri yangında eşyaları yanan aileye yeni eşya ve para yardımında bulundu.

Nizip ilçesine bağlı Tilmiyen (Günaltı) kırsal mahallesinde geçtiğimiz hafta zihinsel engelli kızları tarafından evleri yakılan ve mağduriyet yaşayan Ekici ailesinin yaralarını Kızılay sardı. Çıkan yangında evleri ve içerideki eşyaları hasar gören aileye sahip çıkan Türk Kızılay'ı tamamen kullanılamaz hale gelen eşyaların yerine yeni eşya yardımında bulundu.

Kızılay'ın Gaziantep ve Şahinbey şubelerinin destekleri ile aileye halı, battaniye, yastık, yorgan, çarşaf gibi ev eşyaları, mutfak eşyaları, gıda ve nakit para yardımında bulunulduğu belirtildi.

Yardımlar, Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım, Gaziantep Şubesi Kadın Kolları Başkanı Dr. Dilek Toktamış, Başkan Yardımcısı Esra Eroğulları, Türk Kızılayı Şahinbey Kadın Kolları Başkanı Hayriye Özmantar ile Mehmet Genç ve Sait Şahin'in de aralarında bulunduğu gönüllü ekip öncülüğünde aileye ulaştırıldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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