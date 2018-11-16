Evi Yanan Aileye Destek

Çanakkale
'nin Lapseki
ilçesinde evleri yangında zarar gören aileye ev desteğinde bulunuldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güreci köyünde ikamet eden İbrahim ve Özcan Akgün
'ün evlerinde yaklaşık 2 ay önce yangın çıktı.
Yangında evleri zarar gören Akgün kardeşlerin yardımına Lapseki Kaymakamlığı vakıfları, Lapseki Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ile hayırsever işadamları koştu.
Kısa sürede evleri yenilenerek kendilerine teslim edilen İbrahim ve Özcan Akgün, yeni evlerine taşındı.
Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz
, aileye yaptıkları ziyarette, yapılan çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.
AFAD,Özcan Akgün,Çanakkale,Lapseki