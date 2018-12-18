Evi Yanan Aileye Eşya Desteği

Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiği hizmetlerle Manisa
Büyükşehir Belediyesi vatandaşları zor günlerinde yalnız bırakmıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılmaz hale gelen Demirci
ilçesinden Hatice- İbrahim Yavuz
çiftine televizyon, çamaşır makinesi ve buzdolabı desteğinde bulundu.
Evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılmaz hale gelen İbrahim- Hatice Yavuz
çiftine yardım eli Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden uzandı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Hatice-İbrahim Yavuz çiftine televizyon, çamaşır makinesi ve buzdolabı desteğinde bulundu.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Zabıta
Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Halkla İlişkiler
Şube Müdürü Gülşen Çalışkan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fırat Özcan, Demirci Muhtarlık İşleri Müdür Vekili Kazım Aysan da Demirci ilçesinden Hatice- İbrahim Yavuz çiftini ziyaret eşyaları teslim etti.
Sağlanan destek nedeniyle memnuniyetini paylaşan Yavuz çifti, zor günlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerinin yanında olduğu için teşekkür etti. - MANİSA
Hatice Çarpar,Demirci
Kaynak: İHA