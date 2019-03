Evi Yanan Havva Nine Yardım Bekliyor

Kaynak: AA

Hatay'da, yangında evi kullanılamaz hale gelen 87 yaşındaki engelli kadın, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.Merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde 63 yaşındaki oğlu Gündüz Kutlu ile birlikte yaşayan Havva Kutlu'nun evi, dün elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle büyük hasar gördü.Tek odalı evindeki eşyalarının neredeyse tamamı yanan Kutlu, geçici olarak aynı mahallede oturan kızının evine yerleşti.Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinin yandığı sırada kapı önünde oturduğunu, küçük bir kızın yanına gelip kendisini "evin yanıyor nine" diye uyardığını anlattı.Oğlunun da o sırada yanında olmadığını ve bir anda paniğe kapıldığını belirten Havva nine, "Küçük kız evin yandığı söyleyince baktım ev gürül gürül yanıyor. Yardım için bakındım kimseyi bulamadım. Evim yanıyor diye feryat ettim. Devletimizden evimin bir an önce onarılmasını istiyorum. Nerede kalacağız, kalacak yerimiz de yok." diye konuştu.Kutlu'nun birlikte yaşadığı oğlu 63 yaşındaki Gündüz Kutlu ise yangın sırasında mahalle meydanında olduğunu ve haber alınca hemen annesinin yanına geldiğini aktardı.İtfaiyenin hızlı müdahale ettiğini ancak evin kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Kutlu, "Rapor tutuldu, elektrik kontağından çıkmış yangın. Annem o sırada Allah'tan dışarıda oturuyordu 87 yaşında tabi yangını fark etmemiş, her şey bir anda oldu." dedi.Annesinin yaşlılığı ve engeli yüzünden bakıma muhtaç olduğunu, annesine baktığı için çalışamadığını kaydeden Kutlu, mağduriyetlerinin giderilmesi için hayırseverlerin kendilerine yardım etmesini istedi.Mahalledeki komşular, Havva nineyi yalnız bırakmayıp onu sık sık ziyaret ediyor.