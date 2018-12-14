Evi Yanan Vatandaşa Derman Oldular

14 Aralık 2018 Cuma 10:20



14 Aralık 2018 Cuma 10:20

İzmir Balçova Eğitim Mahallesinde gece çıkan yangında evleri kullanılmaz hale gelen Tutak ailesinin yardımına Balçova Belediyesi koştu. Başkan Çalkaya bir hafta içinde evi eskisinden güzel hale getireceklerini ifade etti.Eğitim Mahallesi İhsan Sungur Sokak'ta oturan Tutak ailesinin evinde gece geç saatlerde elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi. Balçova Belediyesine bağlı Eğitim Mahallesi Semtevi ve Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri olayın hemen ardından ailenin yanına giderek evde hasar tespit çalışmalarını yaptı. Sabah erken saatlerde Tutak ailesini ziyaret eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya da evde incelemelerde bulundu.Yanan evde canını son anda kurtaran Sevda Tutak'ı teselli eden Başkan Çalkaya evi bir hafta içerisinde eskisinden daha güzel hale getireceklerini söyledi. Daha önce yanan 15 evde de vatandaşa destek olduklarını ifade eden Mehmet Ali Çalkaya, "Biz kamunun parasını adaletli bir şekilde kullanmak zorundayız. Bir kasıt olmaksızın, kaza sonucu çıkan yangınların tamamında vatandaşımıza destek oluyoruz. Bu soğukta ailemiz mağdurken ben sıcak evimde oturamam. Kimsesizlerin kimsesi olmak, onların dertlerine derman olmak bizim asli görevimiz" diye konuştu. - İZMİR