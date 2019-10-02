Haberler » 3. Sayfa » Haber

Evi yanan yaşlı çifti komşuları kurtardı

Kırıkkale'de bir evde çıkan yangında yaşlı çifti komşuları kurtarırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

02.10.2019 20:41Evi yanan yaşlı çifti komşuları kurtardı
Kırıkkale'de bir evde çıkan yangında yaşlı çifti komşuları kurtarırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Ovacık Mahallesi 584. Sokak'taki bir apartmanın 2. katındaki dairenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Halit ve Bahar Sevim çifti komşuları tarafından dışarıya çıkartıldı. Olay yerine Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketi personelleri de apartmanda çıkabilecek olası bir tehlikeye karşı tedbir aldı. 112 Acil Servis ekipleri de hazır bulundu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma işlemi yaptı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:04 Kahraman polis, denize atlayıp intihara teşebbüs eden genci böyle kurtardı
00:55 Edremit'te roman mahallesi karıştı: 1 ölü 9 yaralı
00:54 Su borusu bomba gibi patladı, yol çöktü, evleri su bastı
00:53 Muş'ta 1 terörist teslim oldu
00:51 Üç gündür kayıp olan şahsın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu
00:49 Beyoğlu'nda çökme tehlikesi sebebiyle boşaltılan tarihi binanın kolonları güçlendirildi
00:43 Kardeşini ayağından vuran şüpheli yakalandı