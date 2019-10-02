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Evi yanan yaşlı çifti komşuları kurtardı

Evi yanan yaşlı çifti komşuları kurtardı Kırıkkale'de mahalleliyi sokağa döken yangınKIRIKKALE - Kırıkkale'de yaşlı bir çiftin kaldığı apartmanın ikinci katında çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü.

02.10.2019 21:55
Evi yanan yaşlı çifti komşuları kurtardı
Kırıkkale'de mahalleliyi sokağa döken yangın
KIRIKKALE - Kırıkkale'de yaşlı bir çiftin kaldığı apartmanın ikinci katında çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü.
Yangın, Kırıkkale Ovacık Mahallesi 584. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 2. katındaki dairenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Halit ve Bahar Sevim çifti komşuları tarafından dışarıya çıkartıldı.
Olay yerine Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketi personelleri de apartmanda çıkabilecek olası bir tehlikeye karşı tedbir aldı. 112 Acil Servis ekipleri de hazır bulundu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma işlemi yaptı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Evi yanan yaşlı çifti komşuları kurtardı

Ovacık Mahallesi, Kırıkkale, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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