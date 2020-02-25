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Evi yanan yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı

Kırıkkale'de bir evin kiler kısmında çıkan yangın dış cepheyi tamamen sararken yaşlı kadın ise gözyaşlarını tutamadı.

25.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:19Evi yanan yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı
'de bir evin kiler kısmında çıkan yangın dış cepheyi tamamen sararken yaşlı kadın ise gözyaşlarını tutamadı.

Yangın, öğlen saatlerinde Kimeski Mahallesi 2999. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan A.'ya ait 2 katlı evin giriş katındaki kilerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin dış cephesini sardı. Çevredeki vatandaşlar Kırıkkale Belediyesi itfaiye ve 112 acil servis ekiplerine verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Doğal gaz ekipleri de evde tedbir aldı. Yaklaşık yarım saatlik söndürme çalışmasının ardından soğutma işlemi yapıldı. Evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Evde ikamet eden Esengül A. (75) evinde çıkan yangını gözyaşları içinde izledi. Sağlık görevlileri ise yaşlı kadına teselli vermeye çalıştı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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