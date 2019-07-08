08.07.2019 15:32
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Evi yanan yaşlı kadının yüzü güldü

Evi yanan yaşlı kadının yüzü güldü

Adıyaman'da Mayıs ayı içerisinde evi yanan Eşhan Uyanık'ın evinin bakım ve onarımı yapılarak yeni mobilya ve eşya alındı.

Adıyaman'da Mayıs ayı içerisinde evi yanan Eşhan Uyanık'ın evinin bakım ve onarımı yapılarak yeni mobilya ve eşya alındı.

Adıyaman merkez Sıratut Mahallesinde kızı Eda Uyanık ve torunu Hira Nur ile birlikte yaşayan Eşhan Uyanık'ın evinin yanmasının ardından Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Eşhan Uyanık'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Ziyarette Vali Aykut Pekmez, Eşhan Uyanık'a her türlü yardımın yapılacağını söyledi.

Yaklaşık 1,5 aylık dönem içerisinde Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından evin kapı ve pencereleri yenilerek, boya ve diğer bakım onarım yapıldı. Eve televizyon ve mobilya aldı.

Eşhan Uyanık, yangın nedeniyle oluşan mağduriyeti giderdiği için yetkililere teşekkür ederek, devletin kendisini yalnız bırakmadığını dile getirdi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

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