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Evi yandı, dumandan etkilendi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sobadan çıkan yangında, tek katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

05.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:12Evi yandı, dumandan etkilendi

BURSA'nın ilçesinde sobadan çıkan yangında, tek katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Refik Fışkınsu (70), hastanede tedaviye alındı.

İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Azizler Sokak'taki Refik Fışkınsu'nun yalnız yaşadığı tek katlı müstakil evde, gece geç saatlerde, sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangına uykuda yakalanan Fışkınsu, komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, söndürüldü.Ev kullanılmaz hale gelirken, dumandan etkilenen Refik Fışkınsu, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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