- Evi yıkılan yaşlı adama Kızılay ve belediye sahip çıktı

11 Kasım 2018 Pazar 10:32



11 Kasım 2018 Pazar 10:32

- Evi yıkılan yaşlı adama Kızılay ve belediye sahip çıktıBALIKESİR - Balıkesir 'de evi yıkılan yaşlı adama Kızılay ve Dursunbey Belediyesi sahip çıktı. Çalıköy bölgesindeki bir arazide evi bulunan fakat yaklaşık 10 yıl önce evinin bir kısmı yıkılan 72 yaşındaki Mehmet Erkekçukur, Kızılay'ın kendisine verdiği Mevlana evinde hayatını sürdürüyor. Doğal hayatı seven Erkekçukur eski evinin yanına kurduğu Mevlana evinden de ayrılmak istemiyor.Dursunbey Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün sık sık ziyaret ettiği Mehmet Erkekçukur'u Kızılay yetkilileri ve gençlik yapılanması üyeleri ziyaret etti. Dursunbey Kızılay Başkanı Ömer Faruk Uçar, Kızılay tarafından verilen Mevlana evi ile hayata tutunan Mehmet amcaya defalarca sevgi evinde kalması için ısrar ettiklerini, fakat kendisinin bu teklifi geri çevirdiğini söyledi. Yeni bir yapılanmaya giden Dursunbey Kızılay'ının bundan sonraki süreçte sahada olacağını ifade eden Uçar, Dursunbey Kızılay'ın da gençlik yapılanması oluşturduklarını söyledi.Dursunbey Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Fahri Bahçavan ise, Mehmet amcanın her türlü ihtiyaç ve isteğini belediye olarak karşıladıklarını belirtti.Hayatından memnun olan Mehmet Erkekçukur, kendisine her daim destek olan Türk Kızılay'ına ve Dursunbey Belediyesi'ne teşekkür etti.