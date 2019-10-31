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"Evimde yılan çıktı" diyen Gupse Özay, sosyal medyaya damga vurdu

22 bin lira kirası olan evlerinden yılan çıktığı gerekçesiyle taşınan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, sosyal medyanın gündemine oturdu.

31.10.2019 13:31

Taşınma iddialarına "Evimde yılan çıktı" açıklaması yapan Gupse Özay sosyal medyada olay oldu.

KİRA FAZLA OLDUĞU İÇİN TAŞINDIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Başarılı oyuncu Gupse Özay ve sevgilisi Barış Arduç'un yaşadıkları Zincirlikuyu'daki evden, 22 bin lira kira fazla geldiği için taşındıkları iddia edilmişti.

"EVİMDE YILAN ÇIKTI"

Özay, iddialara "Sorun kira değil. Evin mutfağından kocaman yılan çıktı. Yılan olan evda nasıl yaşayabiliriz" açıklamasıyla cevap verdi. Gupse'nin bu cevaı ise sosyal medyada gündem oldu. Özay'ın "Evimde yılan çıktı" açıklamasına onlarca esprili yorum havada uçuştu.

ESPRİLİ YORUMLAR HAVADA UÇUŞTU

Sosyal medya kullanıcıları, "Yılan soksa sorun değil de 22 bin lira versem benim kalbime iner. Demek ki fakirin evine böcek gelir zengininkine yılan. 22 bin lira yılanı deliğinden çıkarır" gibi yorumlarda bulundular.


Barış Arduç, Gupse Özay, Magazin


YORUMLAR (5)
CİLALI İBO:aşıksan vur saza, şoförsen bas gaza
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LAYLAY:istedim vermediler sen şoförsün dediler
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SON:aşk bir otobüstür binmesini bilmeli, son durağa gelmeden inmesini bilmeli
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YAR:aşkı çekene derdi bilene sor
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CİHANGİR:yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar
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