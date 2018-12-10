Evimi, Türk Kültürüne ve Gençliğine Hediye Ediyorum"

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:59



10 Aralık 2018 Pazartesi 14:59

Türkiye Gezginler Kulübü Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, çok sayıda kitabın yanı sıra 193 ülkeden topladığı eserler, hatıra eşyalar ile aldığı ödüllerin sergilendiği evini, Türk kültürüne ve gençliğine hediye ettiğini belirtti.Kural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul-Gayrettepe'de bulunan evinin, dünyanın en büyük gezi kitaplığına sahip olduğunu belirterek, bunu gezgin genç ve akademisyenlerin istifadesine sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Gezginlerin, dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, o ülkenin kültür, ekonomi ve sosyal durumu gibi pek çok alanda kaynağa ihtiyaç duyduğunu belirten Kural, kaynak arayanların "Orhan Kural Gezi Kitaplığı ve Gezgin Evi"nden yararlanabileceğini aktardı.Prof. Dr. Kural, şunları kaydetti:"Açılışını Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın yaptığı Gezi Kitaplığı'nda, binlerce Türkçe kitap, artık okuyucularıyla buluşmayı bekliyor. Bundan böyle evimi artık Türk kültürüne ve gençliğine hediye ediyorum. Gezgin Evi'nde sayısız kitabın yanında, dünyayı en çok gezen Türk unvanına sahip biri olarak, 193 ülkeden topladığım eserler, hatıra eşyalarla, bugüne kadar verilmiş sayısız ödüllerim de sergileniyor. Gezi evimiz sayesinde ülkemizin, diğer ülkelerle kültürel, ekonomik ve dostluk bağlarının oluşturulmasında da önemli bir köprünün temellerini atmış olduk. Bu adımın başkalarınca izlenmesiyle ülkemiz ve kültürümüzde benzer katkıların artması ve bu olumlu örneğin yayılmasını umut ediyorum."Orhan Kural, Türkiye Gezginler Kulübü Derneği'nden randevu alınarak Gezgin Evi'nin ziyaret edilebileceğini kaydetti.