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'Evimin Yıldızı' projesi ile öğrenciler evden yarıştı

'Evimin Yıldızı' projesi ile öğrenciler evden yarıştı Öğrenciler hünerlerini evden sergileyerek yarıştılar Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Evimin Yıldızı" isimli proje ile öğrenciler evlerinden kültür, sanat, spor alanlarında çektikleri videolar ile hem yarışıyor...

03.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:02
'Evimin Yıldızı' projesi ile öğrenciler evden yarıştı
Öğrenciler hünerlerini evden sergileyerek yarıştılar
SAMSUN - Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Evimin Yıldızı" isimli proje ile öğrenciler evlerinden kültür, sanat, spor alanlarında çektikleri videolar ile hem yarışıyor hem zamanlarını olumlu değerlendiriyor.
Korona virüs nedeniyle okullar uzaktan eğitime geçti. Öğrenciler dersleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurduğu EBA TV, EBA Eğitim Portalı ve internet üzerinden yayın yapmaya başladı. Akademik olarak birçok sorunun aşıldığı bu dönemde öğrencilerin sosyal, sanatsal ve kültürel anlamda kendilerini ifade edebilme ihtiyacı bir başka sorun olarak ortaya çıkıyor. Dar alanlarda geçirilen saatler, günler, haftalar çocukların ruh dünyalarını da olumsuz etkileyebiliyor.
Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü ise öğrencilerde oluşacak olumsuz psikolojik durumların önüne geçmek adına birçok çalışma yapıyor. Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanmaya başladığı andan itibaren birçok değerli projeyi hayata geçiren Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü son olarak öğretmen ve öğrencilerin kültür, sanat, spor alanlarındaki yeteneklerini keşfetmek ve bu yetenekleri daha çok insanla paylaşmalarına vesile olmak için "Evimin Yıldızı" yarışması düzenledi. Katılımın yoğun olduğu yarışmada İl Milli Eğitim AR-GE Birimi'nin oluşturduğu kurul tarafından yüzlerce video arasından seçilen eserler Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü'nün youtube sayfasında yayınlandı. Altı hafta sürmesi planlanan yarışma youtube kanalında en çok beğeni alan 10 katılımcıyla İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in de katılacağı bir etkinlikle sona erecek.
Yarışmaya sadece bir video ile katılınabiliyor. "yildizievimin@gmail.com" adresine gönderilen videolardan cep telefonuyla çekilenlerin yatay pozisyonda çekim yapılması; ad, soyad, okul ve ilçe bilgilerinin mutlaka bulunması gerekiyor. ’Evimin Yıldızı’ projesi ile öğrenciler evden yarıştı

Kaynak: İHA

Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, Samsun, Güncel

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'Evimin Yıldızı' projesi ile öğrenciler evden yarıştı
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