"Evimiz Kütüphanemiz Projesi" ile kitaplar öğrencilerin ayağına gidiyor

Kaynak: AA

Erzurum'un Hınıs ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı gençler ve öğrenciler, "Evimiz Kütüphanemiz Projesi" ile evlerine kadar getirilen kitaplar sayesinde okullarından uzak kaldıkları zamanlarını kitap okuyarak geçiriyor.Kovid-19 salgınıyla mücadelede çerçevesinde evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların başta gıda olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını gideren Hınıs Kaymakamlığınca öğrencilere verilen kütüphane hizmeti de dikkati çekti.Salgın nedeniyle evlerinden dışarı çıkmaları yasaklanan ve uzaktan eğitim alan 20 yaş altı gençler ve öğrencileri unutmayan kaymakamlık, ilçede eğitim gören 6 bin öğrencinin kitap ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı.Bu kapsamda memur ve öğretmenlerden 25 kişilik ekip, talep eden her öğrencinin evine götürerek öğrencilerin istediği kitabı okumalarını sağlıyor.Öğrenciler, internet üzerinden ilçe halk kütüphanesindeki okumak istedikleri kitapları seçip bildiriyor. Görevlilerin dezenfekte ettiği kitapları, memur ve öğretmenler öğrencilerin evlerine ulaştırılıyor.Okunan kitaplar daha sonra yine memur ve öğretmenlerce öğrencilerin evlerinden alınarak kütüphaneye teslim ediliyor. Burada tekrar dezenfekte edilen kitaplar kütüphanenin raflarındaki yerini alıyor.Hınıs Kaymakamı Mustafa İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de her yerinde Kovid-19 ile mücadele edildiğini vurguladı.Bu nedenle İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü vatandaşlar ve kronik hasta olanların evlerinden dışarı çıkmamaları yönündeki genelgesini anımsatan İlhan, "İlçemizde kurduğumuz ekiplerle 65 yaş ve üstü vatandaşlar ve kronik hastalarımızın her türlü ihtiyacını evlerine götürüyoruz. 20 yaş altı gençlerimizin de büyük çoğunluğu okul çağında olduğundan onların da en temel ihtiyacının kitap olduğunu düşünüyoruz." dedi."Öğretmenine mesaj at, kitabın evine gelsin"İlhan, "Başlattığımız proje ile ilçe halk kütüphanemizdeki kitapları öğrencilerimizin evlerine taşıyoruz. Bunun için öğrencilerimizin yapması gereken tek şey internete girerek ilçe halk kütüphanemizden okumak istediği kitabın adını sınıf öğretmenlerine mesaj olarak iletmek. Öğretmenlerimiz de kendilerine gelen mesajları ekibimize ulaştırıyor ve biz de her öğrencinin istediği kitabı evine götürüyoruz." ifadelerini kullandı.Birçok meslekten insanın projede yer aldığını ifade eden İlhan, şöyle konuştu:"Projemizin adı Evimiz kütüphanemiz. Bu projede kütüphane müdürü ve memuru, öğretmen ve imam hatiplerimizden oluşan 25 çalışanımız yer alıyor ve yeteri kadar aracımız bulunuyor. Bu insanlarla ilçemizde 6 bin öğrencimize hizmet veriyoruz. Bunun için gerekirse görevli sayımızı artırabiliriz. Öğrencilerimizin evlerinde kaldıkları bu süreci sıkılmadan, okuyarak verimli değerlendirmesini, evlerinde kitap olmayanların ihtiyacını gidermek ve bu kitapları kütüphaneden seçmelerini sağlayarak kütüphane alışkanlığını sağlamayı hedefliyoruz.""Öğrencilerimizi kitaptan mahrum bırakmayacağız"İlhan, söz konusu proje öncesinde kütüphaneyi komple dezenfekte ettirdiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:"Dezenfeksiyon çalışmalarını aralıklarla devam ettiriyoruz. Her bir kitabı öğrencimize götürürken temizliyoruz ve kütüphanemize dönünce de tekrar dezenfekte ediyoruz. Bu çalışmalarımızı maske ile sosyal mesafe kurallarına uyarak yapıyoruz. Öğrencilerimizi evde kaldıkları süreçte kitaptan mahrum bırakmayacağız."