Evimiz Yıkılacak" Endişesi Yaşayan Çifte Belediyeden Konteyner Ev

Antalya
'nın Gazipaşa
ilçesinde derme-çatma bir evde her an yıkılma tehlikesiyle yaşayan Arife ile Ali Yeter çiftine, Büyükşehir Belediyesi tarafından konteyner ev hediye edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kızılgüney Mahallesi Muhtarı Ramazan Tekin, Büyükşehir Belediyesine müracaatta bulunarak mahalle sakinlerinden Yeter çiftinin, kötü şartlarda yaşadığını bildirdi. Yeter çiftinin evlerinin yağmurlu havalarda su aldığını ve her an yıkılma tehlikesinin bulunduğunu anlatan Tekin, çiftin yeni bir eve ihtiyacı olduğunu belirtti.
Tekin'in bu talebini değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, Yeter çiftin evinde inceleme yaptı ve çifte yeni bir konteyner ev hediye etti.
Yeni evin anahtarlarını alan Ali Yeter, yıllardır evlerinin yağmur suyu aldığını ve özellikle kış günlerinde büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirtti. Evine gelen çocuklarını yatıracak yerlerinin olmadığını anlatan Yeter, "Soğuk havalar yavaş yavaş gelmeye başladı. Biz de hanımla ne yapacağız diye düşünüyorduk. Başkanımız bize sıcak bir yuvaya kavuşturdu. Artık bayramlarda yanımıza gelen çocuklarımızı yatıracak bir yerimiz de var." diye konuştu.
Arife Yeter de yaşanabilir bir eve kavuştuklarını kaydetti. Evlerinin her an yıkılmasından endişe duyduklarını anlatan Yeter, "Akşamları korkarak uyuyordum. Büyükşehir Belediyesinden geldiler ve 'Size bir ev yapacağız' dediler. Önce inanmadım, şaka yaptıklarını düşündüm ama bize yeni bir ev yaptılar. Sıcak, yağmur suyu akmayan bir evimiz oldu. Bizi kış gününde açıkta bırakmayan Başkanımız Menderes Türel
'e çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Gazipaşa,Antalya