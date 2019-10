"Evimize, vatanımıza kavuşacağımız için çok mutluyuz"

MEHMET FATİH ASLAN/MUSTAFA GÜÇLÜ - Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sığınan Tel Abyadlılar, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenerek huzura kavuşturulan kentlerine dönmek için sabırsızlanıyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler için de eve dönüşün umudu oldu.

Terör örgütlerinin baskıları, ev ve iş yerlerini ellerinden almaları nedeniyle Tel Abyad'ı terk etmek zorunda kalarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, atalarının ve kendilerinin doğup büyüdüğü topraklara yeniden kavuşabilecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Harekatla terörden temizlenen ve her geçen gün hayatın daha da normale döndüğü Tel Abyad'daki yakınlarıyla telefonla görüşen Suriyeliler, sınırın karşı tarafından izledikleri yüzlerce metre uzaklıktaki evlerine dönmek için gerekli izinlerin verilmesini sabırsızlıkla bekliyor.

Suriyeli 24 yaşındaki Bessem Muhammed Eşşukri, AA muhabirine, terör örgütünün 4 yıl önce Tel Abyad'ı işgal etmeye başlamasının ardından kendilerine baskı yaptığını söyledi.

Terör örgütünün kendilerini zorla askere almak istediğini anlatan Eşşukri, şöyle devam etti:

"Onlara asker olmayı kabul etmeyerek Türkiye'ye kaçmak zorunda kaldık. Terör örgütü çok sayıda akrabamızı öldürdü, bütün evlerimize, eşyalarımıza el koydu. Daha sonra erkek bulamayınca kızlarımızı zorla askere almaya çalıştılar. Her şeyimizi yaktılar, dünyayı başımıza yıktılar. İnsanların arasına nifak tohumu attılar. Küçük büyük gözetmeksizin evleri bombalarla tuzakladılar."

Eşşukri, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen kentlerinin bir an önce güvenli hale gelmesini beklediklerini ifade ederek, "Türk ordusu ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) bir an önce bölgemizi tuzaklardan temizleyerek emniyete almasıyla evlerimize dönmek istiyoruz. Dört yıldan bu yana süren tehcirimiz inşallah evimize, yurdumuza dönmeyle son bulacak. Evimize, vatanımıza kavuşacağımız için çok mutluyuz." dedi.

"Kapılar açıldığı an ülkemize döneceğiz"

Suriyeli 23 yaşındaki Casım el Halil de ülkelerinde yaşadıkları dönemde önce terör örgütü DEAŞ'ın, sonra da YPG/PKK'nın zulmüne uğradıklarını belirtti.

Terör örgütü YPG/PKK'nın ilk iş olarak kendisi gibi gençleri asker yapmak istediğini vurgulayan Halil, şunları kaydetti:

"Terörist olmayı, onlar için asker olmayı kabul etmeyince Türkiye'ye geldim. Şu anda Barış Pınarı Harekatı ile bölgenin tamamen güven altına alınmasını bekliyoruz. Şu anda Türk askeri ve SMO, terör örgütünün kurduğu tuzakları, bombaları temizliyor. Bu temizliğin bitmesini dört gözle bekliyorum. Vatanımızı çok özledik. Evlerimiz hemen sınırın karşı tarafında, gözle rahatlıkla görebiliyoruz ama gidemiyoruz. İnşallah güvenlik tamamen sağlanır sağlanmaz, Türk devleti açıklama yapıp kapıları açtığı an ülkemize döneceğiz."

"Tel Abyad yakınındaki köyümüze kavuşmak istiyorum"

Tel Abyadlı 20 yaşındaki Salih el Mustafa ise 11 kişilik ailesiyle terör örgütünden kaçarak Akçakale'ye geldiklerini söyledi.

Mustafa, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla büyük bir heyecan içine girdiklerini ve sürecin en güzel şekilde sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti.

Harekat sayesinde vatanlarının güven ve huzura kavuşacağına inandığını belirten Mustafa, "Aldığımız haberlere göre köydeki evimiz sağlam duruyor. Tel Abyad yakınındaki köyümüze, tarlamıza, evimize kavuşmak istiyorum. Tıpkı eski günlerdeki gibi tarlamızı ekip biçmek, çalışmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

