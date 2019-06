"Evimizin Sağlık Elçileri" Arnavutköy'de

Sosyal sorumluluk projesi olan "Evimizin Sağlık Elçileri"nin bugünkü durağı Arnavutköy oldu. Sağlık konusunda toplumda yanlış bilinen hastalıkların ve uygulamaların bilinçlendirilmesi amacıyla yapılan toplantıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Arnavutköy Belediyesi bir sosyal sorumluluk projesi olan "Evimizin Sağlık Elçileri" organizasyonuna sahipliği yaptı. Proje kapsamında on ikincisi yapılan toplantıda alanında uzman olan Dr. Elif Pınar Çakır ve Dr. Özlem Cankurtaran , Balçiçek İlter'in moderatörlüğünde Arnavutköy Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla buluştu.Sağlık bakanlığı himayesinde düzenlenen ve Çaba derneğinin de toplumu bilinçlendirmek için katkı sağladığı proje kapsamında, her evde bir sağlık elçisi oluşturmak için Türkiye 'nin farklı il ve ilçelerinde yapılan program kapsamında anneler bilinçlendirerek toplumda hastalıklar konusunda yanlış bilinen uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.Bu konuda yapılan toplantı ve seminerlerle annelerin toplumda sağlık okuryazarlığı konusunda daha fazla sorumluluk alması ve hastalıkların ev içi tedavisinde ailesine öncü olması planlanıyor. Seminerler ardından verilen sertifikalarla bir taraftan annelerin bilgileri tescillenirken, diğer taraftan hastalıklardan korunma ve sağlıklı yaşam için doğru bilginin önemine vurgu yapılıyor."Bu tür programlar annelere gerçekten faydalı"Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli annelerin çocuk ve aile gelişiminde bu tür programların kendilerine katkı sağladıklarını aktararak, " Anne ve çocuklar bunlar ayrılmaz ikili, annelerin bilinçlenmesi doğru yolda olursa çocukların gelişmesi ve yetişmesi gerçekten topluma yararlı insanlar olarak gelişmesinde rol oynayacaktır. Genellikle annelerimiz kendi annelerinden, ninelerinden öğrendikleri bilgilerle çocuklarını yetiştiriyorlardı. Son zamanlarda gençler anne babalarının ve ninelerinin yanlarından ayrıldıklarında kendi başlarına yetiştirmeye çalıştıkları çocuklarda pek başarılı olduklarını sanmıyorum. Bu tür programların da bu annelere gerçekten faydalı olacağını ve başarılı annelik yapacakları konusunda kanaatim yüksek" dedi."Kadın ne kadar güçlü olursa toplumda o kadar bilgili ve güçlü olur"Kadınların kendilerini geliştirdikçe topluma faydalı olacağını belirten Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği Başkanı Özlem Zehebi, "Kadınların, her kadının doğru bilgilenmeyle, doğru sağlık okuryazarlığıyla evinin sağlık elçisi olmasını istiyoruz. O nedenle bu programda çok değerli doktorlar bizlere eşlik ediyorlar. Sonuçta her şey kadınla başlıyor. Çocuğunu yetiştiren, evini düzenleyen de kadın, kadın ne kadar bilgiyle donanırsa ne kadar güçlü olursa toplumda o kadar bilgili ve güçlü olacaktır" diye konuştu. - İSTANBUL