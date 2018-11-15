Evimizin Yeni Sağlık Elçileri Eskişehirli Anneler Oldu

Sevilen oyuncu Begüm Kütük, ekranların renkli siması Saba Tümer, Dr. Özlem Cankurtaran ve alanında uzman isimler, Eskişehir'de düzenlenen eğitimde "Çocukluk dönemi aşıları" ile "Eklem Kireçlenmeleri" konularını konuştu.

14 Kasım 2018/ Eskişehir: Sanofi Pasteur'ün koşulsuz sponsorluk desteği ile Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği (ÇABA) tarafından başlatılan "Evimizin Sağlık Elçileri' Projesi, hastalıklardan korunma ve sağlıklı yaşam için doğru bilginin önemine dikkat çekmeye devam ediyor.

Proje kapsamında düzenlenen dokuzuncu eğitim toplantısı, Eskişehir Taşbaşı Kültür Merkezi'nde, 14 Kasım Çarşamba günü gerçekleşti. Balçiçek İlter sunuculuğuyla, sevilen oyuncu Begüm Kütük, ekranların renkli siması Saba Tümer, Dr. Özlem Cankurtaran, Dr. Pınar Erdoğan Özgür ve Prof. Dr. Taner Güneş "Çocuk Sağlığı" ile "Eklem Kireçlenmeleri" konularını detaylı olarak ele aldı.

PROJENİN BİR YILI DOLMADAN 5 İLDE 9 EĞİTİM DÜZENLENDİ

Sanofi Pasteur Türkiye Avrasya Bölge Başkanı Dr. Emin Turan, proje ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Sağlık konusunda doğru bilgilenme, hastalıklardan korunma ve sağlıklı yaşam için doğru bilginin önemine dikkat çekmek amacıyla çıktığımız bu yolda, bugün biraz daha yol kat etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir yıldan kısa bir sürede, İstanbul'un farklı semtlerinin yanı sıra İzmir, Bursa, Çanakkale ve Gaziantep'te toplamda 8 eğitim düzenledik. Bugün burada ise 9. eğitimimizi birlikte tamamladık. Temennimiz, bu eğitimleri ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirmek ve her evde bir sağlık elçisi yaratmak."

Projenin, aileden başlayan sağlık bilinciyle topluma katkı sağlaması açısından önemine vurgu yapan ÇABA Derneği Başkanı Özlem Zehebi ise şöyle konuştu:

"Evimizin Sağlık Elçileri projemiz geçtiğimiz sezon büyük bir ilgi ile karşılandı. Proje sayesinde her kadının evinin sağlık elçisi olması konusunda büyük yol kat ettik. Bu yolda yanımızda koşulsuz desteğiyle Sanofi Pasteur, Acıbadem Sağlık Grubu'nun değerli doktorları, toplumun önde gelen sanatçıları ve gönüllüler vardı. Bu sezon da ilk günkü heyecan ve aynı desteklerle yolumuza devam ediyoruz. Her işin başı sağlık diyerek çıktığımız bu yolda, bilgiyi paylaşarak çoğalmaktan büyük mutluluk duyuyor, ÇABAmızı destekleyen herkese teşekkür ediyoruz."

HEDEF, HER EVDE BİR SAĞLIK ELÇİSİ YARATMAK

Her evde bir 'Sağlık Elçisi' yaratmak için Türkiye'nin farklı illerinde yapılan eğitim programlarını kapsayan proje ile anneler bilgilendirilerek aileden başlayan sağlık bilinciyle topluma katkı sağlanması amaçlanıyor. Eğitime katılanlara 'Evimizin Sağlık Elçisi' sertifikası veriliyor ve bu elçilerin çevresindeki insanları bilinçlendirmesi için düzenli bilgilendirmeler yapılmaya devam ediliyor. Bilinçlendirme çalışmaları aynı zamanda sosyal medya ve internet sitesi aracılığıyla da mesajlar ve doktor sunumları ile destekleniyor. Bu eğitimler ile geniş bir kitlenin sağlık okur-yazarlığı konusunda bilinçlendirilmesi de hedefleniyor.