Haberler» Yerel» Haber

Evin ahırında gizlenen 805 paket kaçak sigara ele geçirildi

Evin ahırında gizlenen 805 paket kaçak sigara ele geçirildiOSMANİYE - Osmaniye'de bir evin ahırında yapılan aramada 805 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

16.08.2019 14:36
Evin ahırında gizlenen 805 paket kaçak sigara ele geçirildi
Evin ahırında gizlenen 805 paket kaçak sigara ele geçirildi
OSMANİYE - Osmaniye'de bir evin ahırında yapılan aramada 805 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Osmaniye merkeze bağlı Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan bir evde kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerin evin ahırında yaptığı aramada saman çuvalları arasına gizlenmiş halde 805 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Konuyla ilgili E.D. ve yabancı uyruklu F.S. hakkında tahkikat başlatıldı.
Evin ahırında gizlenen 805 paket kaçak sigara ele geçirildi

Osmaniye, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
14:50   Başkent ulaşımında büyük kolaylık ilgi görüyor
14:36   Evin ahırında gizlenen 805 paket kaçak sigara ele geçirildi
13:14   Göç eden leyleklere özel önlem... Leylekler için elektrikler kesildi
11:57   Anadolu'nun doğalgazı: Tezek... Tezeklerin yapıldığı alanlar havadan görüntülendi
11:53   İnşaat işçiliğinden oyma ağaç ustalığına
11:26   Başkan Tahmazoğlu, park çalışmalarını inceledi
11:14   Çeşme'de 47 göçmen yakalandı