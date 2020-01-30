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Evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradı

Evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradıBURSA'da ahşap evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradı.

30.01.2020 00:55 | Son Güncelleme: 30.01.2020 00:56
Evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradı
BURSA'da ahşap evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradı. Yangın, ekiplerin 1 buçuk saatlik çalışması sonrası söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde İznik ilçesi Göllüce Mahallesi Sarıcakaya mevkiinde meydana geldi. Mustafa Çam'a ait ahşap bağ evinin bacası henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın, zeytin tarlasına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 buçuk saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, 8 zeytin ağacı da küle döndü.
Evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradı

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Kaynak: DHA


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