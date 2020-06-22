Evin bahçesindeki çitin tellerine takılan domuz kurtarıldı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, bir evin bahçesindeki çitin tellerine takılarak mahsur kalan domuz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.

22.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:44
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, bir evin bahçesindeki çitin tellerine takılarak mahsur kalan domuz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.
Hamdibey Mahallesi'nde evinin bahçesindeki çitlerde domuz olduğunu fark eden Arif Akıncı, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu domuzu tellerden kurtardı. Domuz, daha sonra doğaya salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, domuzun güçlükle kurtarılarak doğaya bırakıldığını söyledi.
Akıncı ise ilk gördüğünde çok korktuğu domuzun, zaman zaman saldırganlaştığını ifade etti. Evin bahçesindeki çitin tellerine takılan domuz kurtarıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırklareli, Hamdibey, Demirköy, Güncel, Haber

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