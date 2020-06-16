Evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu

Evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu Erzurum'un Oltu ilçesinde bir evin bahçesine giren yılan mahalle halkına korku dolu anlar yaşattı.

16.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:18
Evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu
ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde bir evin bahçesine giren yılan mahalle halkına korku dolu anlar yaşattı. Yılanı evlerinin bahçesinde gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı.
Olay, Erzurum'un Oltu İlçesi Karabekir Mahallesinde meydana geldi. Bir evin bahçesine giren yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa süreli panik yaşanmasının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanın yerini dedektör ile tespit etmesinin ardından yakaladı. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılan yılan kırsal alanda serbest bırakıldı. Evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Erzurum, Oltu, Güncel, Haber

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