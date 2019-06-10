Evin bahçesine giren yılan yakalanarak doğaya bırakıldı

Malatya
'da bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı. Battalgazi
ilçesine bağlı merkez Beydağı
Mahallesi Aybar Sokakta bir evin bahçesine giren yılan kısa süreli paniğe neden oldu. Ev halkının durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı ekipleri, özel aparat yardımı ile bahçedeki yılanı yakaladı.
Yılan kutu içerisine konularak güvenli bir şekilde şehirden uzak bir alanda doğaya bırakıldı. - MALATYA
Kaynak: İHA
Battalgazi
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