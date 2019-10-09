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Evin bodrumunda yangın paniği

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evin bodrum katında elektrik kontağından çıkan yangında 1 ton kömür, 400 kilo kuru üzüm ve atıl vaziyetteki eşyalar kül oldu.

09.10.2019 18:42Evin bodrumunda yangın paniği
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evin bodrum katında elektrik kontağından çıkan yangında 1 ton kömür, 400 kilo kuru üzüm ve atıl vaziyetteki eşyalar kül oldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Sulumağara Mahallesi'nde Ergin Keskin'in yaşadığı evin bodrum katında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangında 1 ton kömür, 400 kilo kuru üzüm ile atıl vaziyetteki eşyalar kül oldu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Keskin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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