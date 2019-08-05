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Evin çatısı alev alev yandı

Evin çatısı alev alev yandıKARABÜK - Karabük merkeze bağlı Saitler Köyü'nde bacadan kaynaklı çıkan yangında evin çatısı alevlere teslim oldu.

05.08.2019 16:31
Evin çatısı alev alev yandı
Evin çatısı alev alev yandı
KARABÜK - Karabük merkeze bağlı Saitler Köyü'nde bacadan kaynaklı çıkan yangında evin çatısı alevlere teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Saitler Köyü Çiğdemler Mahallesinde Ahmet Akgün'e ait tek katlı evde sobanın bacasından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında evin çatısı alevlere teslim oldu. Alevleri gören köylüler durumu Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede sevk edilen Orman İşletme arazözleri yangını 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alırken, evde maddi hasar meydana geldi.

Karabük, Yerel

Kaynak: İHA

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