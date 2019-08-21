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Evin çatısındaki Hint keneviri drone ile tespit edildi

Uşak'ın Eşme ilçesinde, evinin çatısındaki saksıda Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

21.08.2019 19:32 Evin çatısındaki Hint keneviri drone ile tespit edildi
Uşak'ın Eşme ilçesinde, evinin çatısındaki saksıda Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drone destekli düzeledikleri uyuşturucu operasyonunda, Şehit Alibey Mahallesi Vakkas Ferit Cadesi'ndeki bir evin çatısında saksıya ekilmiş 2 kök Hint keneviri tespit etti.
Eve operasyon düzenleyen ekipler Hint kenevirlerine el koydu ve ev sahibi D.K'yı gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, Hint kenevirleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde imha edildi.

Eşme, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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