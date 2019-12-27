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Evin damı çöktü, 3 çocuk yaralandı

Ardahan merkez Ölçek köyünde, toprak damında çökme meydana gelen evde 3 çocuk yaralandı.

27.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:35 Evin damı çöktü, 3 çocuk yaralandı
merkez Ölçek köyünde, toprak damında çökme meydana gelen evde 3 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Tekin Saltaş'a ait içerisinde eşi ve üç çocuğunun yaşadığı kerpiç evin tavanı, gece yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Evde bulunan baba Tekin Saltaş ve eşi olaydan yara almadan kurtulurken, kardeşler Eray Saltaş (16), Dilan Saltaş (10) ve Bilal Saltaş (3) yaralandı. AFAD ekipleri ve vatandaşlar tarafından toprak içerisinden çıkarılan üç kardeş, devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralı kardeşler hastanede tedavi altına alındı.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, ev çökmesi sonucu yaralanan çocukları hastanede ziyaret etti. Aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Masatlı, "Olayla ilgili AFAD ve 112 ekiplerimiz anında olaya müdahale etmiş ve çocuklarımız hastaneye getirilmiştir. Şu an için sağlıklarında önemli bir sorun yok. Evleriyle de ilgili olarak devletimizin imkanlarıyla evlerini yapacağız. Eşyalarını da alıp, vatandaşlarımızın bundan sonraki hayatlarını normal olarak sürdürmesi için elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz" dedi. - ARDAHAN

Ardahan, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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