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Evin damında piyasaya sürülecek süt ürünleri ele geçirildi

MERSİN'de Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, imalathaneye dönüştürülmüş bir evin damında, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 150 kilo süt ve süt ürünlerinden oluşan gıda malzemesi ele geçirdi.

26.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:53
Evin damında piyasaya sürülecek süt ürünleri ele geçirildi

MERSİN'de Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, imalathaneye dönüştürülmüş bir evin damında, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 150 kilo süt ve süt ürünlerinden oluşan gıda malzemesi ele geçirdi.

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Alsancak Mahallesi'nde merdiven altı kayıt dışı bir imalathanede, süt ürünleri üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte belirlenen adrese gitti. Ekipler, Suriye uyruklu M.A.'nın evini imalathaneye dönüştürdüğünü, tepsiler içerisinde yoğurt, kaymak ve tereyağı üretimi yaptığını tespit etti. Hijyen kurallarının yok sayıldığı, kötü koşullarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanan evin damındaki 150 kilo süt ürününe tutanakla el konularak, imha edildi. Sağlıksız koşullarda üretim yapan M.A.'ya cezai işlem uygulanırken, kaçak imalathane mühürlenerek faaliyeti sonlandırıldı.Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yasa dışı faaliyeti engellemek adına denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, "Sağlıksız koşullarda üretim yapanlara asla geçit vermeyeceğiz. Önceliğimiz, halkımızın sağlığı. Halk sağlığını korumak adına düzenli olarak sürdürdüğümüz denetimlerin yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen ihbarları da anında değerlendirerek gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz. Bu olumsuzluklar aynı zamanda haksız rekabete sebebiyet vermekte ve işini hakkıyla yapan esnafımıza da zarar vermektedir. Bu tür faaliyetlere asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Toroslar, Güncel

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