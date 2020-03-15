Evin deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu
Kırıkkale'de bir evin bahçesindeki hurda eşyaların olduğu depoda çıkan yangın, korkuya neden oldu.
15.03.2020 21:53 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:53
Kırıkkale 'de bir evin bahçesindeki hurda eşyaların olduğu depoda çıkan yangın, korkuya neden oldu. Alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Yeni Mahalledeki 420. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yapan Nihat K.'ya ait bir evin bahçesinde bulunan hurda eşya dolusu depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler, kısa sürede depoyu etkisi altına alırken, etrafındaki ağaçlara da sıçradı. Yükselen alevleri görenler itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler söndürüldü. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, mahalle sakinleri ise çalışmaları korku dolu gözlerle izledi. Yangında depodaki hurda malzemeler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar oluştu. - KIRIKKALE
Yangın, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Yeni Mahalledeki 420. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yapan Nihat K.'ya ait bir evin bahçesinde bulunan hurda eşya dolusu depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler, kısa sürede depoyu etkisi altına alırken, etrafındaki ağaçlara da sıçradı. Yükselen alevleri görenler itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler söndürüldü. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, mahalle sakinleri ise çalışmaları korku dolu gözlerle izledi. Yangında depodaki hurda malzemeler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar oluştu. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın
Haberler
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
Haberler
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Haberler
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Haberler
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Haberler
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Haberler
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında