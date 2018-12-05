Evin Sanat Galerisi'nin kurucusu Evin İyem, son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden İyem'in cenazesi, Bebek
Hümayun-u Abad Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenazede taziyeleri İyem'in eşi Ümit İyem ile oğlu Osman İyem kabul etti.
Cenazeye katılan Orhan Gencebay
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Evin İyem'le yıllarca aynı binada komşu olduklarını belirterek, "Çok sevdiğim bir aileydi. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı." dedi.
İyem'in arkadaşlarından Mimar Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Caner Karavit ise sanatçıları koruyup, kollayan insanların kaybının çok üzücü olduğunu dile getirdi.
Karavit, Evin İyem'le çok yakın dost olduklarını ifade ederek, "Sanatın büyük destekçisi ve koruyucusuydu. Uzun yıllar Evin Sanat Galerisi'ndeki açılışlara gelmek, bizim için bir gelenek haline gelmişti. Özellikle galerinin üst katında son dönemde düzenlenmiş olan Nuri İyem
'in atölyesindeki koltukta oturmasına alışmıştık." diye konuştu.
Cenazeye ayrıca Gencebay ve Bedri Baykam
'ın yanı sıra sanat dünyasından birçok isim katıldı.
Evin İyem
Evin İyem, 1960 yılında Ankara
'da doğdu. Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra İstanbul
'a gelerek, Boğaziçi Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.
Bir süre iletişim ve halkla ilişkiler sektöründe çalışan İyem, Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde sanat yazıları yazarak, sanatçılarla söyleşiler yaptı.
Türk resim sanatının en önemli isimlerinden Nuri İyem ve seramik ustası Nasip İyem'in oğlu olan eşi Ümit İyem'le birlikte 1996 yılında Bebek'te açtıkları Evin Sanat Galerisi'ni kurdu. 22 yıl içinde Naile Akıncı, Neş'e Erdok, Nedret Sekban gibi önemli sanatçıların sergilerine ev sahipliği yaptı.
Nevin İyem aynı zamanda 2006 yılından bu yana Nuri İyem anısına düzenlediği resim yarışması ile genç ressamlara destek oldu.
Nuri İyem,Bebek
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:54