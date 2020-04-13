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Evin kapısında oğluyla tahtadan kılıç yapıp, oynadı

Evin kapısında oğluyla tahtadan kılıç yapıp, oynadıKAYSERİ'de Uğur Yıldız (44), koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağında zamanını oğlu Hamza (4) ile kapısının önünde tahtadan yaptığı kılıçla oynayarak, geçiriyor.

13.04.2020 01:12 | Son Güncelleme: 13.04.2020 01:14
Evin kapısında oğluyla tahtadan kılıç yapıp, oynadı
KAYSERİ'de Uğur Yıldız (44), koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağında zamanını oğlu Hamza (4) ile kapısının önünde tahtadan yaptığı kılıçla oynayarak, geçiriyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından, Kayserili vatandaşlar yasağa uyuyor. Cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, bazı vatandaşlar kapısının önünde vakit geçirmeye çalışıyor. Bu kapsamda Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan fabrika işçisi Uğur Yıldız, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağını oğlu Hamza ile birlikte değerlendiriyor. Oğlu Hamza'ya tahtadan kılıç yapan Yıldız, onunla birlikte oyun oynayarak, zamanını geçiriyor. Evlerinin bahçesinde vakit geçirdiklerini ifade eden baba Uğur Yıldız, 'Koronavirüsten ve sokağa çıkma yasağından dolayı sokağa çıkamıyoruz. Çocuklarla beraber zaman geçirmek için 'bir kılıç yapalım' dedik. Evimizin avlusunda vakit geçiriyoruz. Kendi çevremizde kendi izolasyonumuzu çocuklarımızla beraber idare ediyoruz. Yasaklara uyuyoruz. Sağlık Bakanlığımızın da söylediği gibi en büyük hastalık hastalanmamaktır. Bunu da kendimizi toplumdan izole ederek elde edebiliriz" şeklinde konuştu. Evin kapısında oğluyla tahtadan kılıç yapıp, oynadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Uğur Yıldız, Güncel
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