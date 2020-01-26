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Evin kapısını kırıp sopayla 2 kişiyi hastanelik ettiler

Samsun'da 3 kişi, kapısını kırarak içeri girdikleri evde bulunan 1'i yabancı uyruklu 2 kişiyi sopayla darp edip, hastanelik etti.

26.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 26.01.2020 12:04Evin kapısını kırıp sopayla 2 kişiyi hastanelik ettiler
'da 3 kişi, kapısını kırarak içeri girdikleri evde bulunan 1'i yabancı uyruklu 2 kişiyi sopayla darp edip, hastanelik etti.

Olay, Samsun'un ilçesi Çiflik Mahallesi'nde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişi kapısını kırıp içeri girdikleri evde bulunan uyruklu ev sahibi Hamer M.D.A.G. ve evde misafir olan Ersan A.'ya sopa ile saldırdı. Olay polise verildi. Olay yerine giden polis evde 1'i baygın halde kanlar içinde 2 kişiyi buldu. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralı Ersan A., kendilerine cezaevi arkadaşı A.Ç. ve yanında bulunan 2 kişinin saldırdığını söyledi. Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, Sabah, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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