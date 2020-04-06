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Evin mutfağında kumar oynarken yakalandılar, 43 bin 204 lira ceza yediler

Edirne'nin Keşan ilçesinde korona virüs tedbirlerine uymayarak evde kumar oynadıkları belirlenen 4 kişi ile aynı evde yakalanan 8 kişiye toplam 43 bin 204 TL ceza kesildi.

06.04.2020 20:37 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:40
Evin mutfağında kumar oynarken yakalandılar, 43 bin 204 lira ceza yediler
Edirne 'nin Keşan ilçesinde korona virüs tedbirlerine uymayarak evde kumar oynadıkları belirlenen 4 kişi ile aynı evde yakalanan 8 kişiye toplam 43 bin 204 TL ceza kesildi.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir grubun İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi üzerindeki apartman dairesinde kumar oynadığı bilgisini aldı. Alınan ihbarı değerlendiren polis ekipleri, A.Ç.'nin adresine gittiğinde mutfak masasında kumar oynayan 4 kişi ile evde bulunan 8 kişiyi yakaladı. Evde kumarda kullanılan 215 lira ve iskambil kağıtları ele geçirildi. Şüphelilere hem yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten hem de kumar oynamaktan toplam 43 bin 204 lira cezai işlem uygulandı. Ev sahibi A.Ç. hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, 3. Sayfa
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