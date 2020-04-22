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Evin odasını seraya çevirip Hint keneviri yetiştirmiş

Adana'daki uyuşturcu operasyonlarında bahçede ve seraya çevrilen bir evin odasında Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli yakalandı.

22.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:47
Adana 'daki uyuşturcu operasyonlarında bahçede ve seraya çevrilen bir evin odasında Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, seraya dönüştürülen bir odada uzunlukları 110 santimetreye ulaşan Hint kenevirleriyle karşılaştı.
Kenevirlerin yetiştirildiği odada, buhar makinesi, elektrikli ısıtıcı, aydınlatma ve havalandırma sistemi, vantilatör ve bitki koruma ilaçları bulundu.
Ekipler, 60 kök Hint kenevirini yerlerinden söküp şüpheli Y.K'yi (57) yakaladı.
Kaşoba Mahallesi'nde de düzenlenen operasyonda ise bir evin bahçesinde toprağa ve saksılara ekili 126 kök Hint keneviri ele geçirildi, zanlı B.K. (56) gözaltına alındı.. Evin odasını seraya çevirip Hint keneviri yetiştirmiş

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
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