25.06.2019 14:55
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Evlerinin tavanı çöken anne ile oğul ölümden döndü

Mersin'de tek katlı bir evin tavanının orta kısmı aniden yere çöktü. Olay sırasında evin salonunda bulunan anne ile oğlu hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Mersin 'de tek katlı bir evin tavanının çökmesi sonucunda anne ve oğlu yaralandı. Tavanın orta bölümünün tamamı yere çökerken, şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Hal Mahallesi 6030 Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Öğle saatlerinde aniden evin salonunun tavanı çöktü.

YARALI ANNE-OĞUL HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sırasında salonunda bulunan 65 yaşındaki Zeynep Gökçe ile oğlu Reşit Gökçe (35) çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de incelemelerde bulundu.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Tavanın orta bölümünün tamamı yere çökerken, şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı. Yaralı Reşit Gökçe'nin annesini ziyaret için oraya geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evlerinin tavanı çöken anne ile oğul ölümden döndü
Kaynak: İHA
Akdeniz , Gökçe , Mersin , Anne , 3. Sayfa , Güncel

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