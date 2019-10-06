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Evin üçüncü katından aşağıya atıldığı iddia edilen 2.5 aylık bebek toprağa verildi

Evin üçüncü katından aşağıya atıldığı iddia edilen 2.5 aylık bebek toprağa verildiANKARA - Abisi tarafından pencereden atılarak hayatını kaybettiği iddia edilen 2.5 aylık Çınar bebek toprağa verildi.

06.10.2019 18:30
Evin üçüncü katından aşağıya atıldığı iddia edilen 2.5 aylık bebek toprağa verildi
ANKARA - Abisi tarafından pencereden atılarak hayatını kaybettiği iddia edilen 2.5 aylık Çınar bebek toprağa verildi.
Ankara'da 12 yaşındaki ağabeyi Çakır A. tarafından bilinmeyen bir sebepten dolayı üçüncü katta bulunan evlerinin penceresinden atıldıktan sonra ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 2.5 aylık Çınar A. isimli bebek hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Çınar bebek, bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı Camisinde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Evin üçüncü katından aşağıya atıldığı iddia edilen 2.5 aylık bebek toprağa verildi

Ankara, Çınar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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