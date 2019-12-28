Haberler » Güncel » 'Evin yanıyor' diyen taksicilere inanmadı - Haber

'Evin yanıyor' diyen taksicilere inanmadı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, bir binanın teras katında çıkan yangını fark eden taksiciler, ev sahibini uyandırıp, alevlere müdahale etti.

28.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:20 'Evin yanıyor' diyen taksicilere inanmadı

SAKARYA'nın ilçesinde, bir binanın teras katında çıkan yangını fark eden taksiciler, ev sahibini uyandırıp, alevlere müdahale etti.  Taksicilerden biri, evinin yandığını söyleyerek uyardığı kadını kendisine inandırmakta güçlük çektiğini anlattı.

Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi'deki bir simit fırınının bacasında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, binanın teras katındaki dairenin mutfağına sıçradı. Bu sırada taksi durağında nöbet değişimi yapan şoförler, evin mutfak kısmından çıkan dumanı fark ederek binaya koştu. Fırın sahibi ve bina sakinlerini uyaran taksiciler, araçlarındaki yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek büyümesini önledi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına ilk müdahaleyi yapan taksi şoförleri Ersin Kaymakçı ve Talha Kahraman dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri Kaymakçı ve Kahraman'a ambulansta müdahale etti.

Taksi şoförü Hakan Kaymakçı, "Taksi durağında oturuyorduk, ilk başta baca yanmaya başladı. Koşup fırın sahibini uyardık ve evdekileri uyandırdık. Yangın tüpünü alıp çıktık, söndürdük. İçeride insanlar uyuyormuş, onları uyandırdık. 2 sürücü dumandan etkilendi" dedi.

Ev sahiplerini uyandırmak için zili çaldığını ancak yangın olduğuna bir türlü inandıramadığını belirten Ersin Kaymakçı ise, "Zile basıyorum ev yanıyor diye, abla diyor ki 'ev yanmıyor, git buradan.' İki zile birden bastım, abla beni kovuyordu sonra kapıyı bir açtı, o zaman da feryat ediyor 'oy ev yanıyor' diye" diye konuştu.



Serdivan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:12   Ordu'da caddeye eski spor sahalarındaki halılar serildi - Haber
13:11   Çanakkale'de 189 kaçak göçmen yakalandı - Haber
13:11   Sabiha gökçen havalimanı'nda yılbaşı tatili yoğunluğu - Haber
13:11   Isparta otomobilin yayaya çarpma anı kamerada - Haber
13:07   İhlas Koleji öğrencisi güreşte İstanbul Şampiyonu - Haber
11:50   Son dakika: Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 80 kişi yaşamını yitirdi - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
08:47   Kar İstanbul'a bugün düşüyor! Meteoroloji saat verdi - Haber
23:50   Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Haber
23:47   Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Haber
28.12.2019 13:13:15