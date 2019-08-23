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Evin zemini çöktü

Gaziantep'te bir evin zemininin çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

23.08.2019 13:11
Evin zemini çöktü
Gaziantep'te bir evin zemininin çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Hisarcıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binanın üst katında kadınlar mevlit okumak için toplandı.
Dua sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle evin salonunda zemin çöktü. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, göçük arasından çıkarılarak ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine gelen AFAD, Kızılay ve çok sayıda arama kurtarma ekibi tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.
Evin zemini çöktü

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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