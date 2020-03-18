Evin zeminine gömülü 14 bin 809 ecstasy hap ele geçirildi
ANTALYA'da, bir eve düzenlenen operasyonda, tek katlı evin zeminine gömülü bir bidon içersinde 14 bin 809 ecstasy hap ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı.
18.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:50
ANTALYA'da, bir eve düzenlenen operasyonda, tek katlı evin zeminine gömülü bir bidon içersinde 14 bin 809 ecstasy hap ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı.
Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, O.H. adlı kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve Yeşildere Mahallesi'nde tek katlı bir evde sakladığı belirlendi. Eve yapılan operasyonda O.H. gözaltına aındı. Yapılan aramada, evin zeminine gömülü bir bidon içersinde 14 bin 809 ecstasy hap ele geçirildi.O.H. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Antalya, Güncel
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