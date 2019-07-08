08.07.2019 11:05
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Evinde 4 çeşit uyuşturucu ile yakalandı

Evinde 4 çeşit uyuşturucu ile yakalandı

Samsun'da evinde yapılan aramada kokain, esrar, ecstasy hap ve sentetik ecza bulunan şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da evinde yapılan aramada kokain, esrar, ecstasy hap ve sentetik ecza bulunan şahıs gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda B.Ö.'nün evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 418 adet ecstasy hap, 2 paket halinde 347 gram esrar maddesi, 5,96 gram kokain maddesi ve 4 kapsül sentetik ecza ile çok sayıda uyuşturucu madde paketleme malzemeleri ele geçirildi. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan B.Ö., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Samsun, 3. Sayfa

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